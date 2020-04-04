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Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов

Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканаловФото: Globallookpress.com

Медиаэксперт Светлана Морозова считает, что «глупые каналы», не понимающие, как работать в формате объединения телевидения и онлайна, уже упустили момент и вскоре проиграют в битве за зрительскую аудиторию. Такую судьбу она им предрекла в разговоре с «Лентой.ру».

«В этой борьбе за зрителя способны выиграть только крупные игроки, которые могут себе позволить делать собственный контент. Самые глупые телеканалы упустили это время навсегда», — отметила управляющая контентом издания о телевидении «Телепрограмма» и сайта радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Морозовой, крупные игроки понимают необходимость запускать онлайн-сервисы и реализовывать контент на любой платформе. Эксперт раскрыла список тех, кто занимается подобным развитием: «Россия 1», Первый канал, НТВ, СТС, ТНТ и каналы, входящие в их холдинги.

Государство зачастую спонсирует каналы, игнорирующие онлайн, в котором проводит время ее аудитория, а также продолжают кормить ее однотипным или даже вовсе вторичным контентом, заметила Морозова.

По мнению медиаэксперта, каналы, возможно, покрывают социальную повестку, но их все равно почти никто не смотрит. «Для государства это деньги, выброшенные на ветер, без адекватной отдачи. Я думаю, что это инерция огромной государственной машины», — подчеркнула она.

Ранее телеведущий Владимир Познер высказал точку зрения, что зависимость российского телевидения от государства связана с экономической обстановкой в стране. Он полагает, что частные телеканалы, как и во всем мире, должны самостоятельно себя обеспечивать с помощью рекламы и иметь способность работать без госфинансирования.

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По материалам: lenta.ru

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