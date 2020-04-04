Эксперты оценили последствия ограничения оборота алкоголя в регионах

Алексей Вольцев

Запреты на розничную продажу алкогольной продукции или ограничения на ее производства и поставку в России могут привести к увеличению роста потребления нелегального алкоголя, говорится в письме Союза производителей алкогольной продукции, Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (имеется в распоряжении РИА Новости).

Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти ряда субъектов РФ на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.