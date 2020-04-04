Эксперты указали на актуальность поправок к Конституции в ситуации с коронавирусом

Вадим Карасев

Актуальность поправок к Конституции в период распространения новой коронавирусной инфекции лишь возрастает. Такую позицию высказали ряд опрошенных журналистами экспертов.

"В своем обращении к гражданам Путин обозначил здоровье и безопасность граждан приоритетом №1. Президент выступил как настоящий национальный лидер, для которого абсолютной ценностью является благополучие людей", - считает политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, которую цитирует газета "Взгляд".

Она обратила внимание на то, что глава государства во время обращений благодарил их за самоотверженный труд.

"Коронавирус нам еще раз показал, насколько важны и нужны врачи. Поэтому поправка в Конституцию о доступности медицинской помощи очень важна и для людей, и для самих медиков. Она утверждает фундаментальные ценности государства и сейчас будет особенно актуальной", - подчеркнула Федорова.

Зампред Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России, эксперт ОНФ Сергей Рыбальченко в разговоре с "Газетой.Ru" напомнил о результатах недавнего опроса ВЦИОМ.

"Во-первых, опрос показал положительное отношение граждан России ко всем поправкам к Конституции. Во-вторых, практически единодушное одобрение получили "демографические" поправки, а именно демографию, сбережение и приумножение народа президент объявил высшим национальным приоритетом. Демографические поправки собрали наибольшее количество голосов опрошенных", - указал он.

По его словам, результаты социологического исследования показали, что подавляющее большинство граждан поддерживает социальную направленность политики государства.

"По моему мнению, после обращения президента в связи с пандемией актуальность поправок не снизилась. Напротив, то, что во время обращения президент России объявил о новых социальных инициативах, фактически подтверждает, что развитие социальной и семейной политики и дальше будет продолжаться. Многие инициативы сейчас вводятся, я считаю, не только в связи с ситуацией по коронавирусу. Дополнительные социальные гарантии предложены президентом в духе поправок к Конституции. И в такой сложной и напряженной ситуации они как никогда актуальны", - подчеркнул он.

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина оценила решение властей перенести голосование по поправкам, заметив, что ситуация с коронавирусом - это хороший тест на эффективность системы государственного управления.

"От того, что случился коронавирус, из народного сознания ценность семьи, например, никуда не исчезнет. У меня есть предположение, что, наоборот, вырастет. Или ценность заботы государства о людях - то что в социальных поправках - она, наоборот, актуализируется на порядок", - предположил политолог, публицист и политический консультант Дмитрий Куликов, передает "Свободная Пресса".

Ранее глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" назвал поправки в Конституцию "антикризисной защитой малого и среднего бизнеса".

