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Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
РИА Новости. Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.


"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

"Его высочество подтвердил, что позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна, она является важным источником энергии, королевство стремилось к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией, и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на добычу сланцевой нефти", — добавил министр.


ОПЕК+ и группы других стран, чтобы добиться справедливого соглашения, которое восстановило бы желаемый баланс на нефтяных рынках, а также, чтобы энергетические рынки больше не подвергались опасности".
# Россия
По материалам: ria.ru

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