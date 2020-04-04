"К единой позиции". Азербайджан обратился к участникам ОПЕК+

Анастасия Иванова

Азербайджан на предстоящем заседании стран-участников ОПЕК+ намерен призвать страны к выработке единой позиции по ценам на нефть для поддержания стабильности рынка.

Об этом заявила глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Ранее она сообщала, что заседание участников ОПЕК+ планируется на понедельник в формате видеоконференции.

РИА Новости.

В рамках встречи представителей ОПЕК+, которая должна состояться в грядущий понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт назвал срок восстановления цен на нефть.