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Кабмин ухудшил прогноз на 2020 год: ВВП упадет на 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%

Кабмин ухудшил прогноз на 2020 год: ВВП упадет на 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%
Кабинет министром своим обновил макропрогноз на 2020 год. Изменения внесены постановлением №253 от 29 марта. В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.

Прогнозируемая среднегодовая инфляция составит 6,8%, инфляция на конец года (декабрь к декабрю) - 11,6%.

Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).

Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до 59,9 млрд долларов), импорта - на 10% (до 88,3 млрд долларов). Дефицит торгового баланса - 8,3 млрд долларов.
Напомним, 30 марта, то есть на следующий день после принятия постановления Кабмина, Минэкономики сообщило о пересмотре макропрогноза. Тогда сообщалось, что ВВП упадет на 3,9% (ранее прогнозировался рост в 3,7%), а рост инфляции ускорится до 8,7%.

Отметим, в марте госбюджет Украины был недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен, а за первый квартал – на 11,6%, или 27,6 млрд гривен.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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