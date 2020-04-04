Как правильно справлять церковные праздники во время карантина

Вадим Карасев

Эпидемия коронавируса вносит изменения в привычный жизненный уклад. В стране объявлен карантин, и духовенство пошло на беспрецедентные меры, чтобы защитить верующих людей.

Карантин означает ограничение в передвижении и запрет массовых мероприятий. РПЦ озвучила новые правила, которые помогут оградить прихожан от распространения вируса. Издано распоряжение о том, как в условиях карантина справлять церковные праздники. По словам священнослужителей, церковь не будет прекращать работу, но святые отцы просят с вниманием и пониманием отнестись к мерам безопасности, которые обязывают соблюдать власти.

Особенности празднования во время карантина

В условиях карантина лучше не ходить в церковь, чтобы обезопасить себя и свою семью от угрозы заражения. Но как быть с необходимостью посещения церковных служб? Богослужения из разных православных храмов будут доступны в прямой трансляции по телевидению и через интернет. Конечно, это действо не заменит те эмоции, которые испытывает каждый верующий во время службы в церкви, но безопасность в данной ситации важнее всего.

О решении вести прямые трансляции в период борьбы с коронавирусом заявили многие православные храмы. В дни карантина каждый желающий сможет присутствовать на службе, просто включив телевизор. Запись трансляции будет также доступна к просмотру на сайтах храмов. Утренние службы по будням начинаются в восемь утра, вечерние — в шесть вечера. По воскресным дням и большим праздникам поздние трансляции будут начинаться в десять утра.





Когда в стране объявлен карантин и нет возможности выйти в церковь, чтобы вознести общие молитвы и приобщиться к таинству, можно больше времени посвятить молитвам в узком семейном кругу, чтению Евангелия. Современный ритм жизни редко позволяет уделить время духовной стороне жизни, потому что мы окружены делами. Сейчас у многих будет намного больше времени, чтобы поразмышлять о вечном, заняться изучением Библии и чтением священных книг. Сейчас набирают популярность православные группы в социальных сетях. Такие сообщества интересны новыми знакомствами и обсуждением библейских тем.

Традиции празднования на карантине

После просмотра церковного богослужения можно собраться всей семьей за столом, устроить праздник. Отменять традицию сбора за праздничным столом в условиях карантина не стоит, но важно учесть ограничения: не рекомендуется приглашать гостей и родственников. Лучше позвонить им и поздравить с праздником, назначив дату встречи, когда спадет угроза. За столом собираются только те люди, которые проживают вместе — таковы меры защиты от инфекции.

Традиционная подготовка к праздникам с оглашением карантина серьезно изменилась. Теперь даже настоятели церкви советуют воздержаться от походов в церковь, советуя помолиться дома.

Конечно, никто не может запретить людям посещать церкви — они открыты для посещения. Если верующие люди чувствуют острую необходимость прийти в храм, то они могут это сделать. Но при этом, безусловно, необходимо соблюдать все меры предосторожности.