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Как превратить один цент в 9,5 миллиона долларов

Как превратить один цент в 9,5 миллиона долларов

Ровно 164 года назад, 4 апреля 1856 года, начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных почтовых марок - колонии Британская Гвиана.

Этот раритет был кустарно изготовлен в типографии в единственном экземпляре, чему способствовало опоздание корабля из Лондона, который привозил почтовые принадлежности для колоний.

Восьмиугольная «Британская Розовая Гвиана», напечатанная черной краской на красной, не имеет перфорации. В центре марки — изображение трёхмачтовой шхуны, обрамленное девизом колонии на латинском языке Damus Petimus Que Vicissim — «Даем и надеемся получить».

В 1873 году 12-летний школьник нашел в отцовском доме конверт с этой маркой, отпарил ее и за 6 шиллингов продал соседу-филателисту.

Спустя пять лет марка оказалась в Европе, где после ряда драматических перепродаж в 1980 году была приобретена за 935 000 долларов Джоном Дюпоном — представителем одного из богатейших промышленных кланов Америки.

В 1997 году Дюпона осудили на 30 лет тюрьмы за убийство олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэйва Шульца. По всей видимости, уникальный артефакт, обладателем которого был преступник, хранился в подвале какого-нибудь банка, пока владелец отбывал срок до момента своей смерти в 2010 году.

В марте 2014 года стало известно, что эта легендарная почтовая марка выставляется на торгах аукционного дома «Sothebys» в Нью-Йорке в рамках распродажи состояния почившего мультимиллионера Джона Дюпона.

В итоге, на аукционе 18 июня 2014 года «Британская Розовая Гвиана» номиналом в 1 цент была продана за 9,5 миллиона долларов, став самой дорогой почтовой маркой в мире. Приобрел ее дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман в первые минуты начала торгов.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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