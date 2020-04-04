Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро

Влада Некрасова

В Одесском регионе отыскать антисептик в аптеках или других торговых точках — проблема, и немалая. Сейчас, во время эпидемии, этот товар стал особенно дефицитным. Тем не менее именно крупную партию дезинфицирующих средств пытались вывезти из Одесского региона за рубеж.

Воспрепятствовали этому пограничники совместно с таможенниками в морском пункте пропуска «Черноморск».

«Антисептики пытались вывезти фурой в Азербайджан, — рассказали в Одесском погранотряде. — В ходе совместного с таможенниками досмотра в автомобиле обнаружили 4 тысячи литров и 300 тысяч единиц таблетированных дезинфицирующих средств. Их общая стоимость составляет около 30 тысяч евро».

Сейчас проводятся первоочередные проверочные мероприятия, образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

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