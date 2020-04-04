Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро

Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро

Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро

В Одесском регионе отыскать антисептик в аптеках или других торговых точках — проблема, и немалая. Сейчас, во время эпидемии, этот товар стал особенно дефицитным. Тем не менее именно крупную партию дезинфицирующих средств пытались вывезти из Одесского региона за рубеж.

Воспрепятствовали этому пограничники совместно с таможенниками в морском пункте пропуска «Черноморск».

«Антисептики пытались вывезти фурой в Азербайджан, — рассказали в Одесском погранотряде. — В ходе совместного с таможенниками досмотра в автомобиле обнаружили 4 тысячи литров и 300 тысяч единиц таблетированных дезинфицирующих средств. Их общая стоимость составляет около 30 тысяч евро».

Сейчас проводятся первоочередные проверочные мероприятия, образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинец на Porshe вывез в Словакию целый багажник медицинских респираторов (фото), а ренее в Польшу пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов (фото)

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
"К единой позиции". Азербайджан обратился к участникам ОПЕК+
"К единой позиции". Азербайджан обратился к участникам ОПЕК+
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена
В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт
В Мурманске ликвидирован террорист, готовивший теракт
Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного
Полпред президента в СЗФО представил врио губернатора НАО Бездудного
Линдси Лохан выпустила новую песню после 10-летнего перерыва
Линдси Лохан выпустила новую песню после 10-летнего перерыва
Полпред в СЗФО представил Цыбульского правительству Поморья
Полпред в СЗФО представил Цыбульского правительству Поморья
В российских школах допустили продление учебного года
В российских школах допустили продление учебного года

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина
Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из

Еще по теме

Из Украины пытались нелегально вывезти 50 тысяч респираторных масок (фото)
Украинец пытался в носках вывезти в Италию 182 тысячи евро
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
Новости безвиза: украинец вез в Польшу десятки кило янтаря (ФОТО, ВИДЕО)