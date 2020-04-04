Карантинный гид по YouTube: что полезного и интересного посмотреть в сети, сидя в самоизоляции

Вадим Карасев

Люди по всему миру продолжают привыкать к новой реальности, связанной с пандемией коронавируса, и ищут, чем бы таким увлекательным и познавательным занять себя дома. Настоящим спасением в эти непростые времена для многих оказался YouTube — там можно узнать самые последние новости, освоить необычный рецепт блюда на ужин, научиться делать макияж как у звезд, посмотреть интервью с интересным героем, а также найти еще массу полезного (а также смешного, провокационного и какого только душа пожелает) контента. Специально для всех сидящих на карантине мы решили ввести новую рубрику, в которой будем рассказывать о самом интересном и полезном на YouTube. Начать мы решили с азов, поэтому в первом гиде речь пойдет о топовых и актуальных роликах — подарок для тех, кто только начал осваивать видеосервис, сидя на карантине. Мы неспроста не включили в этот список видео развлекательного характера — этот блок мы отдельно осветим в нашей следующей подборке. Ну а пока оставайтесь дома, не подвергайте риску себя и окружающих и захватывающе проводите время, руководствуясь нашим первым YouTube-гидом!

Из актуального — про коронавирус!

Интервью Антона Красовского с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке

Еще до того, как у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко был диагностирован коронавирус, интервью с ним для YouTube-канала RT успел сделать журналист Антон Красовский. Антон посетил медицинский центр, куда на данный момент доставляют пациентов с подозрением на коронавирус, побеседовал с Проценко и задал ему вопросы, которые в данный непростой период больше всего интересуют россиян.

О том, по какому сценарию будут развиваться события в нашей стране дальше, мерах профилактики и течении заболевания главврач откровенно и предельно честно рассказал в разговоре с Красовским.





Подкаст Сергея Мезенцева с вирусологом Александром Лукашевым

Сергей Мезенцев, много лет назад прославившийся благодаря юмористическому проекту "Реутов ТВ", вот уже несколько месяцев записывает подкасты для своего YouTube-канала с интересными людьми. Недавно он побеседовал с директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александром Лукашевым и выслушал его альтернативное мнение о COVID-19, а также о вирусах в целом.





Хроники коронавируса с доктором Комаровским

После начала вспышки коронавируса в мире популярность YouTube-канала украинского врача-педиатра и ведущего телепередачи "Школа доктора Комаровского" Евгения Комаровского резко возросла. Все дело в том, что доктор Комаровский почти каждый день выпускает новые актуальные видео о коронавирусе, в которых делится последними новостями, своими знаниями по теме, а также отвечает на самые частые вопросы зрителей в комментариях.









Выпуск Алексея Пивоварова о людях, застрявших за границей из-за пандемии

На днях на YouTube-канале Алексея Пивоварова "Редакция" вышло новое журналистское расследование, главными героями которого стали россияне, которые остались в заточении на территории чужих стран из-за вспышки коронавируса, и пока не могут вернуться домой по причине закрытия границ. В новом ролике Пивоваров по видеосвязи побеседовал с людьми, оказавшимися в ловушке, а также попытался разобраться, кто именно отвечает за их возвращение в Россию.





Подкаст Джо Рогана с американским эпидемиологом-инфекционистом

Американский комик и телеведущий Джо Роган записал новый подкаст, героем которого стал директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм. В этой беседе инфекционист поделился своим мнением о пандемии коронавируса и дал свои прогнозы на будущее. Для тех, кто не распознает беглую английскую речь, русские фанаты Рогана снабдили ролики с отрывками из подкаста субтитрами.









Виртуальные путешествия

Антон Птушкин, 2,62 миллиона подписчиков

В прошлом году YouTube-канал экс-ведущего "Орла и решки" Антона Птушкина получил звание лучшего онлайн-тревел-шоу на премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. После ухода из популярной программы на телеканале "Пятница!" Антон продолжил путешествовать по миру и снимать об этом красивые и полезные ролики, в которых рассказывает о культурах стран, самых интересных местах и многом другом.





Пока границы закрыты из-за пандемии коронавируса, в увлекательные виртуальные поездки по миру можно отправляться вместе с видео Птушкина. В конце концов, рано или поздно вспышка заболевания закончится, а у вас в голове будет уже готовый план, куда именно отправиться за новыми эмоциями и впечатлениями!





"Поехавший", 515 тысяч подписчиков

На своем YouTube-канале под название "Поехавший" блогер Миша Ронкаинен рассказывает об интересных и порой опасных путешествиях по свету глазами человека, передвигающегося автостопом.

Блогер уже успел побывать в Йемене, КНДР, Афганистане, Узбекистане, Сомали, Антарктиде, Монголии и многих других странах, а в своем блоге рассказал обо всех приключениях и трудностях, с которыми сталкивался во время этих отчаянных поездок.





У меня нет инстинкта сохранения своей задницы, потому я выбираюсь в самые опасные путешествия и страны своим ходом. Я снимаю что вижу, без цензуры. И хорошее, и плохое. Иногда это не всем нравится. Иногда я плохо себя веду — я же обычный человек. Но я никогда не скрываю этого. Моя цель — показать тебе мир, как он есть на самом деле. Без уловок и попыток понравиться,

— так блогер описывает контент на своем канале.





Касе Гасанов, 421 тысяча подписчиков

В свое время Касе Гасанов долго учился и работал в Китае — в это время блогер и начал снимать видео на своем канале о том, как устроен его быт в чужой стране. Сейчас Касе живет в России, но продолжает много путешествовать по Азии, Европе и Америке и параллельно делится впечатлениями в своих тревел-видео.

Несколько раз молодой человек даже организовывал туры по Китаю для своих подписчиков, во время которых водил их по своим любимым местам и делился собственными знаниями о стране и нравах ее граждан.









Илья Варламов, 1,39 миллиона подписчиков

Журналист и видеоблогер Илья Варламов уже несколько лет рассказывает на своем YouTube-канале о путешествиях по всему миру и городам России. В своих роликах о Варламов делится критическим взглядом на организацию системы управления конкретных городов, а также оценивает их с точки зрения архитектуры.





Так, после посещения Грозного Илья опубликовал пост, в котором отметил, что в городе есть проблемы с транспортом и организацией доступной среды для пожилых и маломобильных граждан. После этого президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прислушался к мнению Варламова и собрал совещание в мэрии города, на котором поднял эти важные вопросы и поблагодарил блогера за то, что он наглядно показал все хорошие и отрицательные стороны городской среды Грозного.

Кстати, недавно Илья Варламов опубликовал на канале новый ролик на актуальную тему: в нем он показал, как люди переживают режим самоизоляции во многих регионах России.





Бьюти-уроки

Елена Крыгина, 883 тысячи подписчиков

Как и большинство россиян, визажист и блогер сейчас также сидит на карантине, из-за чего выпускает свои ролики чаще обычного. На видео Крыгина по традиции рассказывает о косметических новинках, а также делится последними мейкап-трендами и наглядно демонстрирует, как можно интегрировать их в свой повседневный или вечерний макияж.

Карантин — отличное время, чтобы пробудить в себе новые таланты и научиться делать мейк не хуже, чем это делают профессиональные визажисты. Кроме того, у вас появится потрясающая возможность после окончания режима самоизоляции удивить коллег результатами своего творчества!









Наталина Муа, 494 тысячи подписчиков

В своих роликах популярный визажист и блогер Наталина Муа не только дает бьюти-уроки по макияжу, но и подробно разбирает косметические продукты как люксовых, так и демократичных марок, сравнивает их между собой и делится своим честным мнением на этот счет. Наталина также делает отдельные обзоры всевозможных стайлеров для волос и рассказывает, какие прически можно сделать с их помощью.









Классика YouTube: то, что давно хотели посмотреть, но не доходили руки

Юрий Дудь, 7,09 миллиона подписчиков

О фильмах Юрия Дудя о Колыме, бедной жизни в Замбии, трагедии в Беслане, путешествии Антохи из Магадана по Европе и эпидемии ВИЧ вы наверняка уже неоднократно слышали от своих друзей или коллег. Но наверняка остались и те, кто так и не нашел на эти интересные ролики, многие их которых длятся дольше обычного, свободного времени в своем плотном рабочем графике. Карантин — потрясающая возможность наконец закрыть этот гештальт!





















Ирина Шихман, 950 тысяч подписчиков

В сети Ирину Шихман неспроста зовут "Дудем в юбке": не так давно, помимо интервью с интересными гостями, она также начала снимать фильмы на социально значимые темы — например, сделала двухсерийный фильм о домашнем насилии в кавказских семьях и побеседовала с жертвами несправедливого правосудия в нашей стране.

















А не так давно журналистка опубликовала на своем канале фильм, в котором раскрыла всю подноготную работы представительниц порноиндустрии, — это видео стало одним из самых популярных на канале Шихман и за пару месяцев набрало больше трех миллионов просмотров.





Ксения Собчак, 1,33 миллиона подписчиков

Для своего YouTube-канала Ксения Собчак делает не только интервью с представителями шоу-бизнеса, культуры и спорта, но и собирает круглые столы с несколькими экспертами, во время которых смело поднимает самые различные темы. Отдельного внимания заслуживают выпуск о феминизме с активистками движения и видео в формате круглого стола о гомофобии.

Последний ролик, к слову, вызвал настоящий резонанс в обществе, ведь тема прав и свобод гомосексуалов в нашей стране пока табуирована — тем более, когда мнение на этот счет, как в выпуске у Собчак, выражают сами геи.









"Нежный редактор", 798 тысяч подписчиков

Автор YouTube-канала "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова долгое время была одним из редакторов программы Юрия Дудя "ВДудь", а потом набралась достаточно опыта и решила делать что-то свое. На своем канале Таня сначала делала интервью с разными известными героинями, которые набирали не самое большое количество просмотров.

Однако летом 2019 года Мингалимова наконец нашла свой формат, который отлично "зашел" ее аудитории. Таня вместе со своими приятельницами Кариной Истоминой и Ксенией Дукалис начала делать шоу под названием "Подруги", в котором откровенно говорит на самые смелые темы. Девушки приглашают в свою студию экспертов и разбираются в "премудростях" женского оргазма, обсуждают групповой секс, кинки-вечеринки, а также затрагивают темы феминизма, бодипозитива и принятия себя. Одним словом, настоящий путеводитель по женским проблемам и удовольствию, только в видеоформате.















