Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости

Вадим Карасев

Подводим итоги кинонедели, собирая по крупицам новости из мира кино и сериалов, который сейчас практически полностью перешел в онлайн. Что важного вы могли пропустить — в нашем обзоре.

1. В сети появились первые кадры нового сериала Райана Мерфи — о золотой эпохе Голливуда

Компания Netflix представила первые кадры нового мини-сериала Райана Мерфи "Голливуд" (Hollywood). Для продюсера, подарившего нам "Хор", "Американскую историю ужасов", "Американскую историю преступлений" и другие суперуспешные шоу, это первый проект для стримингового сервиса.

"Голливуд" — ода золотому веку американского кинематографа и признание в любви этой эпохе:

Представьте, что у неудачников появился шанс рассказать свою историю. Что, если большой босс — это женщина, автор сценария — темнокожий, главная героиня — цветная женщина, а кумир женщин — открытый гей? Что, если их всех наконец пригласят за стол к взрослым, в ту самую комнату, где принимаются решения, позволят принимать эти решения самим, чтобы наконец громко и победно заявить о себе и отстоять свое место в истории? "Голливуд" — это признание в любви нашей индустрии, нашему городу, где живут мечтатели, рождаются звезды и случаются чудеса,

— так охарактеризовала замысел проекта его исполнительный продюсер, соавтор сценария и режиссер Джанет Мок.





Судая по такому описанию, сериал, хотя его действие и развернется в 1950-е, вполне будет соответствовать современной повестке и сосредоточится на остроактуальных темах: гендерном и расовом равноправии, проблемах ЛГБТ-сообщества и так далее. Уравновешивать "социалку" будут тайны, интриги и любовные драмы — все в выверенном до миллиметра антураже ретро, к которому Мерфи питает особую слабость.

В центре сюжета — несколько начинающих актеров и кинематографистов, которые любой ценой стремятся пробиться в Голливуде. У каждого героя — своя история, позволяющая без прикрас увидеть изнанку той самой золотой голливудской эры с ее предрассудками и тотальной дискриминацией. Интересно, что среди персонажей как вымышленные герои, так и имеющие реальных прототипов.





Над сериалом Райан Мерфи работал вместе со своей постоянной командой авторов, а на одну из главных ролей позвал своего любимчика Даррена Крисса, который снимался во многих других его проектах. Также в сериале заняты Джим Парсонс, Дилан Макдермотт, Джереми Поуп и другие.

Премьера — 1 мая.





2. Официально: Тимоти Шаламе и Арми Хаммер снимутся в продолжении "Назови меня своим именем"

Слухи о том, что продолжению нашумевшей мелодрамы о первой любви и взрослении "Назови меня своим именем" (Call Me By Your Name) быть и мы снова увидим Элио и Оливера, ходили давно, но так и оставались слухами. Теперь официально: режиссер Лука Гуаданьино подтвердил, что исполнители главных ролей Тимоти Шаламе и Арми Хаммер согласились сняться в сиквеле.

До всей этой ситуации с коронавирусом я летал в Америку встретиться с автором, которого я обожаю и чье имя я не хочу называть, чтобы обсудить с ним вторую часть. К сожалению, все пришлось отменить. Но, конечно, работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Стулбаргом, Эстер Гаррель и другими актерами — это огромное удовольствие. Все они появятся в новом фильме,

– рассказал режиссер изданию La República.





Арми Хаммер и Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем"

Увы, съемки на паузе из-за пандемии коронавируса. Работу над продолжением Гуаданьино ведет уже несколько лет, фактически с тех пор, как первый фильм вышел в прокат. Пронзительная история любви юного Элио и молодого ученого Оливера, разворачивающаяся под палящим солнцем Италии, увидела свет в 2017 году и мгновенно обрела почти что культовый статус. Фильм выиграл "Оскар" (но до российского проката по понятным причинам все равно не добрался), а Тимоти Шаламе из никому неизвестного начинающего актера тут же превратился в суперзвезду.

Картина была снята по одноименному роману Андре Асимана, хотя и повторяла сюжет книги не дословно. После премьеры фильма Асиман объявил, что напишет продолжение истории, в которой, казалось бы, была поставлена точка — и в 2019 году выпустил книгу "Найди меня", показав, как сложилась жизнь Элио и Оливера.





В общем, фандом фильма ликует, ожидая снова увидеть любимую пару в кадре. Будет это, судя по всему, нескоро, но есть другое утешение: Гуаданьино закончил работу над сериалом "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are), действие которого снова разворачивается на фоне идиллических итальянских пейзайжей и посвящено сложной любовной истории, в которой нет пола, а есть только страсть.

Сериал должен выйти осенью 2020, если коронавирус не нарушит и эти планы. Кстати, о коронавирусе — напоминаем, что в разгар эпидемии здороваться с людьми можно только так:





3. Бесплатная медиатека "Когда все дома": спектакли, концерты, тренировки и не только

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запускают бесплатную медиатеку "Когда все дома". В новом проекте будут представлены развлекательные и образовательные передачи, а также программы для детей.

Всего несколько категорий: "Искусство онлайн" — спектакли и виртуальные экскурсии от ведущих театров и музеев, "Шоу On!" — концерты рок- и поп-звезд, "Фитнес против вируса" — онлайн-тренировки от атлетов и актеров, "Лучшее — детям" и "Сказки на ночь" — коллекция передач для маленьких зрителей, "Готовим дома" — кулинарная подборка, "Весь мир дома" — собрание фильмов о путешествиях.

Медиатека доступна в Okko бесплатно для всех зарегистрировавшихся пользователей в приложениях Smart TV и Android, на Okko SmartBox, на сайте Okko, а также на устройствах iOS в подписке "Оптимум" и "Премиум".

В общем, сидим дома и проводим время с пользой!

4. Пародия на мюзикл "Кошки"

Мюзиклу "Кошки", провалившемуся в прокате и высмеянному в интернете на многие годы вперед, и так досталось ото всех кого можно, но люди пока еще не готовы оставить его в покое. Так, на этой неделе в сети появился пародийный трейлер фильма, в котором всем героям — людям-кошкам — "приделали" ту анатомическую подробность, что отсутствовала в оригинальной версии, — кошачьи анусы.

Дело в том, что после выхода фильма в сети начали спрашивать, почему на экране эти люди-кошки сзади выглядят не так, как выглядят обычные коты, чьи половые органы, вообще-то, всегда можно хорошо рассмотреть. Вскоре появилась и другая информация: якобы сначала герои выглядели натурально, но продюсеры одумались и в спешном порядке все замазали. Эту версию в итоге опровергли, но было уже поздно: в твиттере запустили хештег "Выпустите версию с анусами" (ReleaseTheButtholeCut). Вот авторы YouTube-канала XVP Comedy это и сделали: ролик получился... криповатым.





5. Мем про всех нас

2020-й с самого начала "радовал" новостями — угроза новой ядерной войны, экономические колебания, захватывающий планету коронавирус... Однако март, как последний на текущий момент, просто побил все рекорды и, как шутят в сети, по всяким неприятным событиям, скорости изменений и напряжению ощущался как целый тяжелый год, а то и десятилетие — день шел за два.

В сети тут же провели аналогию и запустили мем "1 марта/31 марта", в котором показывают, как хорошо было раньше и как плохо стало теперь. Делают это с помощью кадров из фильмов и сериалов, причем часто с одними и теми же актерами, но в таком виде, что и без слов понятно, что за месяц жизнь их потрепала.

Мем стал бешено популярным: к этому флешмобу присоединяются все новые и новые люди, в том числе сами знаменитости и кинокомпании.