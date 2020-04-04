Клично назвал заболевших COVID-19 несовершеннолетних неполноценными

Вадим Карасев

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился во время выступления, в котором приводил статистику по зараженным коронавирусом в городе. Судя по всему, он перепутал слова "несовершеннолетний" и "неполноценный".

По словам градоначальника, в украинской столице всего 189 заболевших (3 смерти), за сутки их число выросло на 17 мужчин и 11 женщин. В числе зараженных оказались двое несовершеннолетних, которых Кличко назвал неполноценными.

"Как видите, среди больных двое неполноценных детей: 16-летний мальчик и 17-летняя девочка", — сказал Кличко.

Градоначальник во время выступления читал речь с листа. Оговорку он не заметил и не исправился.