Комета с ярким "хвостом" и ядовитым ядром пролетит рядом с Землей

Вадим Карасев

К Солнцу приближается комета C/2019Y4 Atlas, и совсем скоро ее можно будет увидеть с нашей планеты невооруженным глазом. Последний раз эта комета пролетала мимо Земли порядка шести тысяч лет назад, рассказала Людмила Кошман, она работает в Московском планетарии.

Астроном отметила, что комета станет самым ярким небесным телом за последние семь лет.





Она отметила, что на максимально близком расстоянии к Земле комета пролетит 24 мая. Расстояние будет составлять примерно 117 млн км. А уже через неделю комета приблизится к Солнцу на расстоянии порядка 38 млн км.





Уже к концу апреля яркость кометы будет увеличиваться и достигнет яркости второй звездной величины. Отмечается, что ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, светиться она будет зеленым светом, пишет РИА Новости.