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Комета с ярким "хвостом" и ядовитым ядром пролетит рядом с Землей

Комета с ярким "хвостом" и ядовитым ядром пролетит рядом с Землей

К Солнцу приближается комета C/2019Y4 Atlas, и совсем скоро ее можно будет увидеть с нашей планеты невооруженным глазом. Последний раз эта комета пролетала мимо Земли порядка шести тысяч лет назад, рассказала Людмила Кошман, она работает в Московском планетарии.

Астроном отметила, что комета станет самым ярким небесным телом за последние семь лет.


Она отметила, что на максимально близком расстоянии к Земле комета пролетит 24 мая. Расстояние будет составлять примерно 117 млн км. А уже через неделю комета приблизится к Солнцу на расстоянии порядка 38 млн км.


Уже к концу апреля яркость кометы будет увеличиваться и достигнет яркости второй звездной величины. Отмечается, что ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, светиться она будет зеленым светом, пишет РИА Новости.

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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