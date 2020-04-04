Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом

Вадим Карасев

Фото: Joe Skipper / Reuters

В конце марта основатель Tesla Илон Маск объявил о покупке 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для американских больниц. Эти аппараты могут потребоваться больным коронавирусом. Однако, как сообщает Financial Times, бизнесмен закупил приборы, которые намного дешевле и выполняют другие функции.

Газета решила проверить, как предпринимателю удалось купить так много аппаратов ИВЛ в условиях всемирного дефицита устройств. Выяснилось, что Маск приобрел приборы у компании ResMed. Речь идет об аппаратах БИПАП: их используют для поддержки дыхания во время сна, например, при апноэ. Аппараты ИВЛ и БИПАП выполняют разные функции и сильно отличаются по цене. БИПАП стоит около 800 долларов, в ИВЛ — свыше 50 тысяч долларов.

Аппараты ИВЛ иногда необходимы при тяжелой пневмонии, также вызванной коронавирусом. БИПАП можно использовать при легко форме течения заболевания, но некоторые эксперты, опрошенные изданием, полагают, что и применение может способствовать распространению Covid-19. В то же время БИПАП одобрены американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и могут заменять ИВЛ в случае их нехватки.

Ранее Маск утверждал, что ажиотаж вокруг вируса излишен. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса. Маск уверен, что число зараженных коронавирусом «не превысит 0,1 процента от населения планеты».