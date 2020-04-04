Лекарство против монополии: зачем государству необходимо поддерживать IT-бизнес

Вадим Карасев

Развитие технологий в современном мире не оставляет сомнений в том, что рынок IT станет главенствующим уже в обозримом будущем. И задача каждого уважающего себя государства стать сильным участником этого рынка, при этом обезопасив личные данные пользователей и поддержав разработчиков. Семен Кагановский - о том, какие меры для этого применяются в России и почему не нужно идти по “европейскому” пути развития.

Идея о всеобщей коммуникации, преодолении границ в век информационных технологий, которую еще 10-15 лет назад воодушевленно пропагандировал любой уважающий себя цифровой олигарх, интернет-гуру или футуролог, сейчас наткнулась на острые скалы геополитики.

За короткий промежуток времени интернет-сервисы из простых средств коммуникации и получения информации стали превращаться в инструменты контроля за пользователями, а в некоторых случаях - в настоящее оружие. И проблема как раз в том, что многие страны оказались полностью беззащитны перед этой угрозой.

Самое страшное, что оружие это зачастую сосредоточено только в одних руках. Далеко за примерами ходить не надо: популярнейшие социальные сети и мессенджеры в мире принадлежат огромным американским корпорациям. Они как-то совершенно незаметно влились в нашу жизнь, что жители многих стран воспринимают их как должное. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, с точки зрения безопасности пользователей и суверенитета, то хорошего в сложившейся модели цифрового мира мало.

Европейский опыт не для России

Одним из ярких негативных примеров может послужить, как ни странно, просвещенная Европа, где за десятилетия цифровой экспансии США практически не осталось своих собственных соцсетей и мессенджеров. На данный момент европейцы вынуждены пользоваться в основном американскими продуктами, а правительство ЕС - лихорадочно придумывать способы, как снять или хотя бы снизить зависимость пользователей от заокеанских корпораций.

Рынок интернет-гигантов тоже не внушает оптимизма. Большинство компаний, работающих в этой сфере в Европе - американские. Несмотря на то, что власти США отрицают давление на свой бизнес, опыт Facebook и других крупных корпораций говорит об обратном. А если есть давление, то и есть возможности для властей США использовать все эти “коммерческие” ресурсы в своих целях.

Например, можно извлекать данные об иностранных гражданах, отслеживать их социальные связи, переписку, маршруты и так далее. По сути социальные сети превратились в огромные и практически забитые до отказа архивы, на которые не надо больше тратить деньги налогоплательщиков - пользователи из других стран сами и вполне охотно дают исчерпывающую информацию себе.

Идем дальше. Социальные сети, программное обеспечение и мессенджеры могут использоваться не только в разведывательных целях, но еще и в политических, а также военных. Примеры Гонконга, Франции, стран Ближнего Востока показали, как мессенджеры опасны во время паники, общественных беспорядков и прочих кризисов. И тот, кто имеет контроль над этими компаниями - имеет контроль над всеми пользователями, над толпой.

Если рассматривать принадлежность IT-компаний с точки зрения экономики, то тут тоже все печально - крупные корпорации зарабатывают сотни миллиардов долларов на пользователях со всего мира. Деньги с рекламы оседают на счетах в американских банках, в бюджете, толкают экономику США вверх, создают рабочие места для американцев.

Де-факто США сейчас являются монополистом в сфере IT, и очень не любят, когда появляются конкуренты. Чего только стоит экономическое противостояние с Китаем, например.

Чтобы избежать участи цифровой колонии, странам очень важно сохранять свой национальный сектор IT в тонусе и постоянно его развивать и поддерживать всевозможными мерами.

Поддержка отечественных ИТ-разработчиков – необходимая мера

Есть и хорошие новости: несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в мире, в России не все так плохо, как в Европе. У нас даже есть неплохая возможность стать лидером в IT-индустрии, и успешно противостоять монополии США. Это понимают в Кремле, это понимает отечественный бизнес и сообщество разработчиков программного обеспечения.

IT-индустрия - достаточно молодой сектор экономики и безусловно нуждается в поддержке и защите. Конечно, у нас есть Яндекс, Mail.ru, Сколково и РАЭК, но реалии мира говорят о том, что государство должно еще более активно участвовать в развитии сектора. И это вопрос не только экономический, это вопрос сохранения суверенитета и стабильности.

Причем, речь идет не только об ограничениях, налогах и контроле, речь идет еще и о защите пользователей, их данных, безопасности инфраструктуры, а также о поддержке отечественных разработчиков программного обеспечения.

Одной из эффективных мер поддержки отечественных ИТ-компаний является закон об обязательной предустановке российского софта на гаджеты, реализуемые на территории страны.

Эта инициатива вызвала широкое обсуждение как в обществе, так и на рынке. Скептики пророчат деградацию рынка, оптимисты утверждают, что подобная мера даст небывалый толчок отечественным производителям, а также позволит в конечном итоге им выйти на рынки других стран.

Как показывает практика, большинство крупных поставщиков электроники в Россию согласились с новыми правилами и российский софт теперь появится на смартфонах, планшетах и компьютерах. Это, разумеется, даст новый импульс к развитию отечественного IT.

В России есть популярные и удобные соцсети, которые фактически сейчас блокируют экспансию Facebook (чего не произошло в Европе, увы). У нас есть Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир и ряд других соцсетей, мессенджеров и сервисов, которые являются внушительными экономическими игроками. Там есть реклама, там есть налогоплательщики, малый и средний бизнес, своя экосистема.

Благодаря борьбе государства с интернет-пиратами, нас всего за пару-тройку лет в стране появились качественные видеохостинги и легальные онлайн-кинотеатры, не уступающие Youtube и Netflix. Сейчас эти сервисы стали создавать контент, практически ничем не уступающий западному. А деньги на это идут от пользователей, которые все активнее пользуются подпиской. Все это очень благотворно влияет на экономику и рабочие места внутри страны.

Так что, в дальнейшем государство должно и дальше расширять свое влияние на эту сферу. Вреда точно от этого не будет.