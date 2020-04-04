Лев Лещенко, находясь на лечении с COVID-19, поблагодарил фанатов за поддержку

Вадим Карасев

Народный артист России Лев Лещенко сейчас проходит лечение с коронавирусной инфекцией в больнице в Коммунарке.

Поклонники певца, по инициативе его концертного директора, устроили флэшмоб в поддержку народного любимца. Они поют песню «Надежда», входящую в репертуар Лещенко, снимают ролики и выкладывают в Instagram.

В сети появилась масса роликов разных вариантов исполнения популярной песни. Особенно трогательно известная песня звучит в исполнении подрастающего поколения.

Лев Валерьянович признался, что не ожидал такой активности и интереса к флэшмобу.

Он даже посетовал на то, что есть большое количество прекрасных исполнителей песни «Надежда» и он не представляет, как теперь будет сам исполнять ее на сцене.

И он, конечно , поблагодарил всех, за то что они поддерживают его в этот нелегкий период борьбы с болезнью.

Лев Лещенко также пожелал всем здоровья и посоветовал беречь здоровье.