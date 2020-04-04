Лежал в коме: стало известно о новой жертве коронавируса в Украине

Лидия Мартынова

В Бердичеве Житомирской области умер местный житель, который был заражен коронавирусом. Это первая жертва COVID-19 в городе.

Врачи перед смертью ввели его в медикаментозную кому, но это не помогло. Мужчина умер 4 апреля в 08:10 утра. Информацию подтвердили в Житомирской ОГА, пишет «Бердичев BIZ».

Заболевший 1972 года рождения все это время находился в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы, а его семья — на самоизоляции. 1 апреля коронавирус был официально подтвержден у его жены.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Франции скончался заразившийся коронавирусом украинец. Диагноз пациенту поставили уже после смерти. Скончавшемуся украинцу было 38 лет. Летальный исход подтвердили в посольстве Украины во Франции. Сейчас решается вопрос о репатриации тела украинца на родину в Тернопольскую область.