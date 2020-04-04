Линдси Лохан выпустила новую песню после 10-летнего перерыва

Лидия Мартынова

. Американская актриса и певица Линдси Лохан выпустила новый трек после десятилетнего перерыва, сообщает NME.

Только что выпущенная песня называется "Back To Me". В анонсе в своем акаунте в инстаграме актриса написала, что в композиции идет речь о "повторном открытии и принятии себя, уходе от суеты и движении вперед, а также о том, что прошлое проходит".

публиковала к нему трейлер, но до релиза дело не дошло.

Первые два альбома актрисы вышли в 2004 (“Speak”) и 2005 ("A Little More Personal (Raw)” годах. Хитами первого альбома стали треки "Rumors" и “Over”.