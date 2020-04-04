Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Зная, что предвещают звезды, планировать неделю куда проще. Любовный гороскоп даст каждому Знаку рекомендации о том, как избежать проблем и что сделать, чтобы отношения пошли в гору.

По словам астрологов нас ждет довольно бурная и полная противоречий неделя. Многим представителям зодиакального круга влияние планет принесет судьбоносные перемены и интересные открытия. Но будут и те, кому звезды приготовили тяжелые испытания, которые могут послужить причиной разочарования как в партнере, так и в любви. Любовный гороскоп от редакции сайта dailyhoro.ru подскажет, как сохранить чувства и заставить огонь любви разгореться с новой силой.

Овен

Конфликт маячит на горизонте, и если не хочется нервотрепки, важно успеть его предотвратить. Звезды настойчиво рекомендуют Овнам добавить в свой арсенал обольщения важный инструмент — искренность. Откровенный разговор с интересующим человеком — отличное поле для душевности, перемирия и выражения чувств. Однако важно опираться на реальность: сценарий развития отношений должен придерживаться установленных границ.

Телец

Замечательная неделя, которая просто создана для Тельцов. Планеты посылают лучи поддержки, от чего представителям этого Знака перепадет немало комплиментов и приятных новостей, от которых растает сердце. Любое общение с противоположным полом пройдет удачно, интересно и с пользой. Правда, на волне энтузиазма можно выкинуть неожиданный трюк и рискнуть браком. Астрологи советуют предвидеть последствия, ведь они будут необратимы.

Близнецы

Отношения с любимым человеком у Близнецов на этой неделе сложатся неплохо, а вот настроение может быть не очень хорошим. Могут чувствоваться внутренняя усталость, опустошенность, нежелание ничего менять. Близнецам просто нужна перезагрузка, тогда в них проснутся и гармония, и желание действовать. Как успокоить себя и какие слова нужно сказать, чтобы порадовать партнера, подскажет интуиция.

Рак

Влюбленным Ракам нежелательно искать легкие пути на неделе, выпадающей на Полнолуние в Весах. К романтичным победам сейчас прилагаются испытания, а к трудным взаимоотношениям в паре — такие шансы, как рост доверия и обретение нового опыта. Зато можно расчистить жизненное пространство, обсудить все проблемы и освободиться от пут. А еще — улучшить свои отношения, снять розовые очки и расставить любовные сети.

Лев

Звезды рекомендуют Львам отложить все важные изменения, связанные с личной жизнью: неделя сулит энергетический дисбаланс. Влияние ретроградных планет в апреле не принесет счастливых перемен: сила инерции будет настолько велика, что поменять взятый курс будет практически невозможно. Но не стоит унывать, ведь звезды не случайно всеми силами заставляют остановиться. Сейчас тот самый момент, когда можно яснее разглядеть свое будущее. Главное — пока не строить «долгоиграющих» планов, а визуализировать их и закрепить в своем сознании.

Дева

Наступающая неделя — неудачное время для радикальных перемен и решений в личной жизни. В любви — скука и простой. Сложнее всего придется влюбленным Девам и Девам-романтикам: звезды сейчас не настроены на эту волну. Поэтому если есть возможность, стоит расслабиться и сделать паузу. Планеты заняли сектор гороскопа, отвечающий за несерьезные вещи: развлечения и увлечения. Если не оторваться от рутины, неделя может принести проблемы, споры и даже размолвки со второй половинкой.

Весы

Одиноким Весам Вселенная сигнализирует: не отмахивайтесь от внезапных звонков и сообщений. По воле звезд именно на этой неделе получится встретить своего человека. Весам, которые уже его нашли, не помешает больше внимания уделить своему партнеру. Астрологи советуют обратиться к лучшим чертам характера и выразить свою любовь самым красивым образом. Это добавит в отношения больше романтики и страсти.

Скорпион

Пока одни планеты пятятся назад, вступая по пути в конфликты с другими планетами, Скорпионов ждет непростая неделя. По словам астрологов тема чувств и любви обеспокоит многих представителей этого Знака. Ради гармоничных и счастливых отношений, возможно, придется пожертвовать своими принципами. Свободных Скорпионов также ждут испытания. Звезды подведут их к переоценке целей и мотивов окружающих. Не исключено, что любовная переписка окажется нечестной игрой.

Стрелец

Полнолуние 8 апреля высветит все самое тайное и сокровенное. Хорошо, если за Стрельцами не водится никаких секретов, ведь с 8 по 12 апреля они рискуют всплыть на поверхность и вызвать непонимание со стороны любимого человека. В романтических отношениях многое, если не все, сейчас будет зависеть от искренности и готовности раскрыть карты. Прогнозы не из приятных, но чем меньше между влюбленными тайн, тем крепче и сильнее их любовь.

Козерог

Рожденным под эгидой Козерога звезды подарят неделю, полную романтики. На горизонте — благородные поступки партнера, будто взятые из самых трогательных и романтических мелодрам. Наконец-то в жизни влюбленных Козерогов появится просвет — возможность отдохнуть от проблем и стать раскованнее. Астрологи советуют не прятать эмоции, не бояться перемен и не утаивать ничего от партнера, иначе на смену тенденциям роста и развития придет разочарование.

Водолей

Водолеям на этой неделе астрологи прогнозируют неприятные новости: любимый человек может стать источником негативных эмоций и внутренних проблем. Если поступки второй половинки то и дело будут вызывать приступы злости, то важно взять эмоции под контроль и высказать все наиболее емко, аргументируя свои претензии. Не стоит копить негатив внутри слишком долго, как не стоит и выплескивать его бесконтрольно.

Рыбы

Астровлияния с 6 по 12 апреля принесут Рыбам спокойные и счастливые перемены как в личной жизни, так и в других сферах. Правда, для одиноких и любвеобильных Рыб грядущая неделя будет не из легких. Опасно торопиться с выводами и решениями: вначале желательно сделать несколько осторожных шагов, прочувствовать почву и, обретя уверенность, действовать более решительно. Есть риск принять неверное решение по поводу романтических дел, ведь планеты заставят вести себя неконструктивно: обижаться, уходить от разговора, играть на чужих чувствах.