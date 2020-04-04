Лунный день сегодня 4 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Период растущей Луны — отличное время для воплощения смелых планов. Подсказки астрологов помогут выбрать правильный маршрут, чтобы быстрее прийти к намеченной цели.

Апрель набирает обороты, так что пришло время определиться, что же вы хотите получить от жизни. Каждый выберет для себя что-то особенное. Но общий совет от астрологов для всех заключается в том, что в этот день лучше всего браться за большие, даже героические цели. Сил будет достаточно, да и обстоятельства сыграют на руку. Лучше всего действовать сейчас, не откладывая планы в долгий ящик — только в таком случае вас ждет успех.

Фаза Луны: 11-12 лунные сутки. Сегодня гармонично расположившаяся растущая Луна во Льве всюду обеспечит успех. День удачен для начала новых проектов и важных работ, однако ведущие ноты — это любовь, творчество, тяга к азарту и решительным действиям.

Магнитные бури: магнитного возмущения не предвидится. Активность Солнца несет в себе положительный заряд.

Благоприятные дела 4 апреля:

трудолюбие, работа на перспективу;покупка лотерейных билетов;мероприятия по укреплению репутации;постановка и реализация планов.

Опасности и риски 4 апреля:

Домашние дела при Луне во Льве

фальшь и обман;стремление к спекуляциям;ложная, необоснованная гордость;излишний азарт;заискивание перед вышестоящими по должности людьми.

Рост Луны и ее пребывание во Льве — отличный момент для того, чтобы разобрать дальние ящики столов и шкафов. Прилив сил можно использовать для генеральной уборки и проведения обрядов, направленных на защиту дома. Стихия Огня убережет дом от неприятностей и дурного влияния со стороны.

Работа и деньги в субботу

Кардинальных перемен в карьере за один день не достичь, но можно заложить основу будущих побед. Любые новшества могут стать началом восхождения по карьерной лестнице. Главное — соблюдать нейтралитет в общении с начальством и коллегами. Астрологи также не рекомендуют брать на себя чужие обязанности и вступаться за кого-то в рабочих спорах: это может стоить вам репутации.

С деньгами все обстоит немного хуже, особенно во второй половине дня. Под покровительством Льва возможны непредвиденные расходы, которые сильно расстроят бюджет. Выровнять финансовую ситуацию поможет грамотное отношение к деньгам.





Внешний вид по лунному календарю

День будет полезно встретить в нарядной одежде, имеющей позолоченные вставки: в таком наряде финансовый успех неминуем. В остальном эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать главному правилу — выбирать наряды теплых оттенков. Сделать ставку стоит на золотые украшения, облегающие силуэты, глубокие вырезы и декольте — это значительно обогатит образ.

Любовь и отношения сегодня

По словам астрологов, лунный Лев 4 апреля может устроить испытания всем видам отношений. Приготовиться к проверке на прочность вряд ли получиться, так как она придет спонтанно и без предупреждения. Однако не стоит паниковать: будьте спокойны, не вмешивайтесь в споры, беспристрастно реагируйте на провокации. Примите к сведению, что перемены в романтических, семейных и деловых отношениях сейчас будут временны.

Настроение и здоровье 4 апреля

Если убрать рядовые мелочи и раздражающие факторы, то в целом день подарит отличное настроение, вдохновит на новые свершения и великие подвиги. Но не стоит заглядывать слишком далеко: беритесь за то, что идет в руки прямо сейчас, не строя прогнозы. Важно довериться жизни, людям и себе.

Со стороны здоровья не ожидается никаких серьезных сбоев и проблем. Многие почувствуют улучшения в общем самочувствии. И все же для профилактики заболеваний усилия еще потребуются. Особое внимание уделите иммунитету.