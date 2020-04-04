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Максим Федоренко: цифровой ГКЧП Сергея Собянина не состоялся?

Максим Федоренко: цифровой ГКЧП Сергея Собянина не состоялся?

Тема коронавируса самая обсуждаемая на всех международных площадках, в СМИ и социальных сетях. Население земного шара напугано, страны закрывают границы, прекращают международное сообщение и перемещение граждан внутри государства.

Политическим лицом кампании по борьбе с коронавирусом В России стал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. И о чиновнике заговорили на международном уровне. Сюжеты с ним транслируют федеральные и иностранные каналы, а кто-то даже стал называть его «вторым человеком после Путина».

О том, что происходящие события не выглядят случайными, нам рассказал главный редактор журнала Внешнеэкономические связи Максим Федоренко. Сама проблема коронавируса оставляет множество вопросов. Очевидно, что «размах угрозы» не соответствует тем жертвам, которые готовы нести государства, чтобы противостоять пандемии. Едва ли можно назвать корректной и статистику по количеству зараженных и жертв с летальным исходом.

, - говорит эксперт.

Сейчас, с его слов, происходит некоторое жонглирование статистикой, откровенно далекой от истины. Здесь большую роль играют СМИ, которые имеют прямое подчинение либо госструктурам, либо группам сверхбогатых людей. В любом случае, мировое сообщество со всех носителей информации стараются убедить в смертельной опасности коронавируса и оправданности предпринимаемых властями действий.

Мэр Москвы Собянин очень преуспел в таких мерах. Чиновник ужесточил карантинный режим, объявил москвичам о введении жестких мер изоляции, которая будет находиться под контролем систем видеонаблюдения и приложений для смартфонов. Была введена система штрафов для нарушителей карантина, зазвучали призывы об отказе от расчета наличными.

Максим Федоренко считает, что «опасность» коронавируса, безусловно, имеется, но она явно не соответствует мерам жесткого контроля, который вводит мэрия. Создается впечатление, что власти обкатывают какой-то проект по контролю за населением в условиях изоляции. Однако у москвичей методы Собянина установить тотальный контроль с привлечением силовых структур на фоне пандемии и борьбы с распространением коронавируса вызвали неприятие и протест. Градоначальник столкнулся с угрозой массовых исков и протестных действий. Цифровой ГКЧП современного разлива с введением QR-кодов провалился.

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По материалам: u-f.ru

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