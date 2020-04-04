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Малышева назвала опасную болезнь, связанную с высокой температурой

Малышева назвала опасную болезнь, связанную с высокой температурой
Повышенная температура тела может быть показателем серьезного заболевания крови. Об этом рассказала заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!".


"Лейкоз — это, грубо говоря, рак крови. Если температура держится долго или постоянно пики температуры, нужно проверять кровь. Это значит идет распад лейкоцитов, они не работают, и инфекция все равно приходит в организм", — отметила телеведущая.

Как уточнил врач Андрей Продеус, при лейкозе раковые клетки поражают собственные клетки организма. При этом он подчеркнул, что нормальная температура колеблется в промежутке между 36 и 37 градусами.


"Мозг повышает температуру тела, чтобы при повышенной температуре микробы погибли. Температура не так проста. Относиться к ней нужно серьезно, и если вы не можете победить температуру с помощью обычных лекарств, нужно в обязательном порядке сдавать анализ крови и предпринимать гораздо более серьезные шаги" — рассказала Малышева.

Кроме того, она назвала условия, при которых следует добиваться снижения температуры тела.

"У детей температуру до 38 можно не снижать, у взрослых можно не снижать температуру до 38,5", — резюмировала врач.

Лейкозы — это большая группа заболеваний, при которой происходит поражение системы кроветворения (гемопоэза).

# Россия
По материалам: ria.ru

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