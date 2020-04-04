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Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США

Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в СШАЕлена МалышеваФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что один из ее сыновей в настоящее время находится в США и помогает больным с коронавирусом. Ситуацию в Соединенных Штатах она оценила в беседе с «Московским комсомольцем».

«Мой сын проходит обучение в США по специализации кардиология в одном из трех крупнейших кардиологических госпиталей Америки», — рассказала она. По словам Малышевой, в настоящее время медучреждение переквалифицировали в госпиталь по приему больных с коронавирусом.

«Все, кто учится и работает, вышли бороться с "короной". Мой сын тоже вышел в реанимацию с 1 апреля», — подчеркнула телеврач. Она добавила, что в Америке ситуация объективно сложная и поэтому участие в спасении людей не зависит от специализации врача.

Ведущая пояснила, что в госпитале сына появились и костюмы, и маски, а одна компания подарила им аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Сейчас — на войне как на войне. У нас пока ситуация не такая», — заключила Малышева.

Ранее в интервью она рассказала, что старший сын Юрий окончил ординатуру по специальности «хирургия» и уехал из России, а в будущем планирует стать кардиологом и кардиохирургом. По словам ведущей, он стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.

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По материалам: lenta.ru

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