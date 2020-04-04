Марат Башаров: «Хочу, чтобы мы с Лизой снова стали полноценной семьей»

Лидия Мартынова

В прошлом году Марат Башаров со скандалом расстался с третьей по счету женой Елизаветой Шевырковой после трех лет брака. Причиной развода стало агрессивное поведение главы семьи и его пристрастие к алкоголю.

Будучи в пьяном угаре, Марат поднял руку на супругу и сломал ей нос. Общественность вряд ли узнала бы об этом инциденте, если бы не брат Елизаветы, который придал случай широкой огласке.

Башаров тогда занял позицию отрицания: опровергал проблемы в семье, уверяя, что у них с женой все хорошо. Оправдания с его стороны прекратились, когда Лиза публично поставила точку в этих отношениях.

«Стыдно в этом жить, стыдно говорить, стыдно скрывать. Хотя сейчас уже нет смысла. Я ждала, что Марат найдет силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло, и все хорошо», — сообщила она тогда.

21 марта 2019 года пара официально развелась.

Сегодня Башаров признался, что мечтает вернуть Елизавету, но для начала ему необходимо избавиться от пагубной привычки. «Лиза меня подобрала, как гадкого котенка: отмыла, зализывала мои раны. Она мне очень помогла, ведь тогда от меня отвернулось огромное количество друзей. Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись», — разоткровенничался он на передаче «Судьба человека».





Также Марат вспомнил злополучную ссору с Лизой, которая и привела к распаду семьи. У пары тогда возник бытовой конфликт, после чего Шевыркова уехала к матери.

«Я ее ударил перед этим... Был выпивши. Долго бегал за Лизой, просил прощения у нее, просил вернуться домой, но все было бесполезно. Она же верила в меня, а я опять наступил на эти грабли и потащил ее за собой в этот позор... Я люблю ее, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, вместе отдыхаем, но я хочу вернуть ее, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит», — продолжил артист.

Башаров не скрывает, что продолжает пить. «Наверное, брошу, если Лиза вернется. Надо прекращать бухать! Надо уже сейчас пересматривать свое отношение к алкоголю. Мне не хочется одному дальше жить. Пока никого у меня нет. А ужас-то в том, что ты хочешь только Лизу! Думаю только о ней. Вижу ее родинку на лице, глаза, нос, губы... Начинаю понимать, что больше никогда не верну ее в свою жизнь», — заключил актер.

Фото: Legion-Media