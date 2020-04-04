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Медицинские маски носить необязательно считают эксперты ВОЗ

Медицинские маски носить необязательно считают эксперты ВОЗ

Эксперты ВОЗ считают, что медицинские маски носить необязательно. Правда это касается лишь здоровых людей, об этом пишет РИА Новости.

Маску нужно носить лишь тем, у кого есть симптомы заболевания или тем, кто находится рядом с зараженным.
Также маски нужно надевать, когда вы находитесь среди людей, например, в общественном транспорте или в магазине, и конечно в медицинских учреждениях.

Носить маску на улице бесполезно - она просто забьется пылью.

В Всемирной организации здравоохранения напоминают, что самодельные или дизайнерские маски не дают гарантии от заражения вирусом.

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, маска должна использоваться правильно и только вместе с другими мерами защиты, такие как мытье рук.

Напомним некоторые рекомендации при использовании медицинских масок.

Перед тем как надеть маску, нужно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.  Одевать маску нужно правильно, чтобы она плотно прилегала к лицу и закрывала рот и нос. Снимайте осторожно, взяв за кончики, не дотрагиваясь до передней части маски. После положите в пакет, завяжите и сразу выбрасывайте.

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По материалам: u-f.ru

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