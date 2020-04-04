Минобороны показало новые фото Су-57
Сегодня, 17:07 Вадим Карасев
В сети появились новые снимки отечественного истребителя пятого поколения Су-57, сделанные Министерством обороны.
Фото выложил Telegram-канал "Оборонка".
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Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. Сергей Иванов в материале для Ruposters описал, с какими проблемами столкнутся новейшие российские истребители.
Ранее Ruposters опубликовал видео полетов Су-57 на предельных режимах скоростей, перегрузок и высот.
По материалам: uposters.ru