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Минобороны показало новые фото Су-57

Минобороны показало новые фото Су-57

В сети появились новые снимки отечественного истребителя пятого поколения Су-57, сделанные Министерством обороны.

Фото выложил Telegram-канал "Оборонка". 

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Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. Сергей Иванов в материале для Ruposters описал, с какими проблемами столкнутся новейшие российские истребители. 

Ранее Ruposters опубликовал видео полетов Су-57 на предельных режимах скоростей, перегрузок и высот.

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По материалам: uposters.ru

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