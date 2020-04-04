Минобороны показало новые фото Су-57

Вадим Карасев

В сети появились новые снимки отечественного истребителя пятого поколения Су-57, сделанные Министерством обороны.

Фото выложил Telegram-канал "Оборонка".

1/42/43/44/4

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. Сергей Иванов в материале для Ruposters описал, с какими проблемами столкнутся новейшие российские истребители.

Ранее Ruposters опубликовал видео полетов Су-57 на предельных режимах скоростей, перегрузок и высот.