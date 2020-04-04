Минтруд рассчитал прожиточный минимум в России

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года в целом по России установлена в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10383 рубля.

Такие выкладки содержит приказ Минтруда России от 20 февраля 2020 года № 72н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года», вступающий в силу сегодня, 4 апреля.

По сравнению с III кварталом 2019 года величина прожиточного минимума уменьшилась. Тогда в целом по стране она составляла 11 012 рублей, для трудоспособного населения - 11 942 рублей, пенсионеров - 9 090 рублей, детей - 10 838 рублей.

Снижение наблюдалось и во II квартале 2019 года. В тот период величину прожиточного минимума для тех же категорий граждан определили как 11 185 рублей, 12 130 рублей, 9 236 рублей и 11 004 рублей соответственно.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.