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Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал глав регионов и муниципалитетов в ближайшее время определиться, смогут ли они справиться с задачами, которые ставит ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и при необходимости уйти в отставку.

На прошлой неделе в отставку подали Владимир Илюхин (глава Камчатского края), Сергей Гапликов (Коми), Игорь Орлов (Архангельская область) и  Александр Цыбульский. Последний стал врио губернатора Архангельской области.

# Политика
По материалам: ria.ru

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