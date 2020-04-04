Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал глав регионов и муниципалитетов в ближайшее время определиться, смогут ли они справиться с задачами, которые ставит ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и при необходимости уйти в отставку.

На прошлой неделе в отставку подали Владимир Илюхин (глава Камчатского края), Сергей Гапликов (Коми), Игорь Орлов (Архангельская область) и Александр Цыбульский. Последний стал врио губернатора Архангельской области.