Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы

Алексей Вольцев

Хотя досудебное расследование по делу литовского диссидента Альгирдаса Палецкиса закончено, никто не собирается его отпускать на свободу. Однако все больше людей — как симпатизирующих ему, так и не слишком — пытаются разобраться в этой истории, пишет «Sputnik Литва».

На днях группа так называемых сигнаторов (людей, подписавших 11 марта 1990 года Акт о восстановлении независимости Литвы), направила в Шяуляйский окружной суд обращение с просьбой освободить Палецкиса.

Инициатором обращения, подписанного более чем 60 сигнаторами, включая и нынешних членов Сейма, представляется Эгидиюс Бичкаускас. По его словам, деятельность Палецкиса, как бы ни была она связана с положениями Уголовного кодекса, ничего общего со «шпионажем», в котором его обвиняют, не имела. Кроме Бичкаускаса, обращение подписали и другие люди — представители как левого, так и правого политического спектра Литвы: Витянис Андрюкайтис, Чесловас Юршенас, Гедиминас Вагнорюс, Нийоле Ожелите, Мечис Лауринкус, Эмануэлис Зингерис и многие другие.

«Но хотя заявление одно, мотивы для подписания, безусловно, разные. Например, Кястутис Гирнюс, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, также подписавший упомянутый документ, был одним из первых „системных“ деятелей, выразивших свою поддержку Палецкису. Не политическую или идейную, а просто человеческую, поскольку Гирнюс, как видно из его статей, не сомневается в том, что налицо абсурдный правовой фарс, по своей незаконности и несправедливости во многом напоминающий предыдущий случай Эгле Кусайте», — пишет публицист Юргис Нявежетис.

Таким образом, он напомнил про дело Кусайте, которая была задержана в Литве в октябре 2009 года и провела в тюрьме девять месяцев. Кусайте обвиняли в том, что она согласилась совершить теракт на территории РФ. Кусайте свою вину отрицала, утверждая, что к террористическому акту ее подталкивали сотрудники Департамента госбезопасности Литвы. Однако в итоге суды высших инстанций полностью сняли всю вину с Кусайте. Было доказано, что она стала жертвой провокации литовских спецслужб, которые сами её завербовали, когда она ещё была несовершеннолетней, убедили в необходимости провести теракт в Чечне, сами снабдили необходимой литературой по изготовлению взрывчатки. Литовские спецслужбисты довели операцию почти до вылета Кусайте в Россию, а затем громко арестовали, заявив, что предотвратили попытку теракта.

«Другие, к примеру Нийоле Ожелите, подчеркивают, что не чувствуют к Палецкису ни малейших симпатий. По их словам, заключение последнего просто дискредитирует нынешний режим и его вышеупомянутые претензии. Более того, сложившаяся ситуация может не только „послужить России“, но даже может закончиться обращением самого Палецкиса в Европейский суд по правам человека в Страсбурге и его победой в деле против Литовской Республики. Особенно Ожелите, как и другим деятелям консерваторского фланга, покоя не дает тема событий 13 января 1991 года. Больше всего они боятся, чтобы Палецкису приписываемая знаменитая фраза „свои стреляли в своих“ не распространилась среди людей более широко. Действительно, эта своеобразная литовская дрейфусиада XXI века грозит исторически дискредитировать, если не полностью, то по крайней мере частично — и, безусловно, заметно, — существующий 30 лет зоологический антисоветский и русофобский режим Литвы», — считает Нявежетис.

По мнению публициста, этот момент нельзя недооценивать. «Более серьезное преследование в отношении Палецкиса и было начато тогда, когда он в эфире радио заговорил о широко обсуждаемых как в России, так и в других странах обстоятельствах событий 13 января — о вкладе и Джина Шарпа, его учеников и других технологов цветной революции в тогдашние события в Прибалтике, на Кавказе и других советских республиках, которые пошли по пути сепаратизма. Поскольку в случае с Палецкисом „шпионажем“ считается сбор общедоступных данных, это дело действительно скандальное. Тем не менее не было никакого протеста „верхушки“ — ни в Литве, ни на Западе. На международном уровне только представители Российской Федерации выявили ситуацию и осудили позицию литовских властей. Одним словом, представители государства, которое каждый день очерняется в нашей стране и чьим предполагаемым „шпионом“ и был Палецкис. Само обращение упомянутой группы сигнаторов, с одной стороны, поднимает на поверхность ситуацию с Палецкисом, а с другой — выдает озабоченность некоторых слоев политической элиты. И есть о чем беспокоиться, особенно если мы заглянем в будущее. Основы западного порядка, который установился как в ЕС, так и после распада СССР в 1990-х годах, уже сейчас трещат. В десятилетней перспективе перемены не только возможны, но и неизбежны. В том числе и геополитические. С этой точки зрения Палецкис может быть очень неудобным», — предупреждает Юргис Нявежетис.

«По своим взглядам он, несомненно, принадлежит к лагерю тех, кто стремится как к адекватным отношениям Литвы с Россией, так и к реальному восстановлению суверенитета страны. Только прошлой деятельностью он показал, что может быть лидером среди этих слоев. Продолжающееся преследование, как и незаконное его заключение, которое началось в 2018 году и не известно, когда закончится, несомненно, создает Палецкису своего рода ауру мученика, истинного борца против Системы. С точки зрения мотивов самого обращения можно говорить как об озабоченности некоторых деятелей свободой слова и о простой человеческой солидарности, так и о возможном политическом отчаянии некоторых других, причем не столько в отношении собственной репутации, сколько в отношении репутации самого режима. Конечно, здесь не исключено и влияние отца Палецкиса — одного из лидеров Социал-демократической партии Литвы, Юстаса Палецкиса, который стремится помочь сыну. Но это всего лишь домыслы, хотя ясно, что заявление есть и что оно имеет объективное политическое значение», — констатирует Нявежетис.

Напомним, что в застенках находится и другой литовский диссидент — задержанный в начале марта общественный активист Алексей Грейчус, как и Палецкис, обвиняемый в «шпионаже на Россию».