Мнение: Дело Палецкиса может «рвануть» далеко за пределами Литвы
Хотя досудебное расследование по делу литовского диссидента Альгирдаса Палецкиса закончено, никто не собирается его отпускать на свободу. Однако все больше людей — как симпатизирующих ему, так и не слишком — пытаются разобраться в этой истории, пишет «Sputnik Литва».
На днях группа так называемых сигнаторов (людей, подписавших 11 марта 1990 года Акт о восстановлении независимости Литвы), направила в Шяуляйский окружной суд обращение с просьбой освободить Палецкиса.
Инициатором обращения, подписанного более чем 60 сигнаторами, включая и нынешних членов Сейма, представляется Эгидиюс Бичкаускас. По его словам, деятельность Палецкиса, как бы ни была она связана с положениями Уголовного кодекса, ничего общего со «шпионажем», в котором его обвиняют, не имела. Кроме Бичкаускаса, обращение подписали и другие люди — представители как левого, так и правого политического спектра Литвы: Витянис Андрюкайтис, Чесловас Юршенас, Гедиминас Вагнорюс, Нийоле Ожелите, Мечис Лауринкус, Эмануэлис Зингерис и многие другие.
Таким образом, он напомнил про дело Кусайте, которая была задержана в Литве в октябре 2009 года и провела в тюрьме девять месяцев. Кусайте обвиняли в том, что она согласилась совершить теракт на территории РФ. Кусайте свою вину отрицала, утверждая, что к террористическому акту ее подталкивали сотрудники Департамента госбезопасности Литвы. Однако в итоге суды высших инстанций полностью сняли всю вину с Кусайте. Было доказано, что она стала жертвой провокации литовских спецслужб, которые сами её завербовали, когда она ещё была несовершеннолетней, убедили в необходимости провести теракт в Чечне, сами снабдили необходимой литературой по изготовлению взрывчатки. Литовские спецслужбисты довели операцию почти до вылета Кусайте в Россию, а затем громко арестовали, заявив, что предотвратили попытку теракта.
«Другие, к примеру Нийоле Ожелите, подчеркивают, что не чувствуют к Палецкису ни малейших симпатий. По их словам, заключение последнего просто дискредитирует нынешний режим и его вышеупомянутые претензии. Более того, сложившаяся ситуация может не только „послужить России“, но даже может закончиться обращением самого Палецкиса в Европейский суд по правам человека в Страсбурге и его победой в деле против Литовской Республики. Особенно Ожелите, как и другим деятелям консерваторского фланга, покоя не дает тема событий 13 января 1991 года. Больше всего они боятся, чтобы Палецкису приписываемая знаменитая фраза „свои стреляли в своих“ не распространилась среди людей более широко. Действительно, эта своеобразная литовская дрейфусиада XXI века грозит исторически дискредитировать, если не полностью, то по крайней мере частично — и, безусловно, заметно, — существующий 30 лет зоологический антисоветский и русофобский режим Литвы», — считает Нявежетис.
По мнению публициста, этот момент нельзя недооценивать. «Более серьезное преследование в отношении Палецкиса и было начато тогда, когда он в эфире радио заговорил о широко обсуждаемых как в России, так и в других странах обстоятельствах событий 13 января — о вкладе и Джина Шарпа, его учеников и других технологов цветной революции в тогдашние события в Прибалтике, на Кавказе и других советских республиках, которые пошли по пути сепаратизма. Поскольку в случае с Палецкисом „шпионажем“ считается сбор общедоступных данных, это дело действительно скандальное. Тем не менее не было никакого протеста „верхушки“ — ни в Литве, ни на Западе. На международном уровне только представители Российской Федерации выявили ситуацию и осудили позицию литовских властей. Одним словом, представители государства, которое каждый день очерняется в нашей стране и чьим предполагаемым „шпионом“ и был Палецкис. Само обращение упомянутой группы сигнаторов, с одной стороны, поднимает на поверхность ситуацию с Палецкисом, а с другой — выдает озабоченность некоторых слоев политической элиты. И есть о чем беспокоиться, особенно если мы заглянем в будущее. Основы западного порядка, который установился как в ЕС, так и после распада СССР в 1990-х годах, уже сейчас трещат. В десятилетней перспективе перемены не только возможны, но и неизбежны. В том числе и геополитические. С этой точки зрения Палецкис может быть очень неудобным», — предупреждает Юргис Нявежетис.
Напомним, что в застенках находится и другой литовский диссидент — задержанный в начале марта общественный активист Алексей Грейчус, как и Палецкис, обвиняемый в «шпионаже на Россию».