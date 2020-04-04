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Московских работодателей обязали обеспечить дистанцирование сотрудников

Московских работодателей обязали обеспечить дистанцирование сотрудниковФото Александра Астафьева / РИА Новости

Предприятия Москвы обязали создать условия, в которых сотрудники смогут соблюдать дистанцию между ними и посетителями в 1,5 метра. Поводом к такому поручению стало распространение коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в личном блоге.

Мэр также обязал предприятия обеспечивать дезинфекцию помещений. Раньше это требование было рекомендательным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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