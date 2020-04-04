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Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам

Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинамФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В то же время он напомнил, что поехать с семьей в магазин или на дачу не запрещается, однако надо понимать, что это риск заражения коронавирусом. Данчиков подчеркнул, что нет запрета на совместную поездку семьей на машине, однако не рекомендуется ездить в машине с незнакомыми людьми.

Министр допустил, что иногда лучше воспользоваться общественным транспортом, поскольку там есть возможность соблюдать дистанцию в отличие от тесного автомобиля.

Он добавил, что нет запрета и для родственников из разных квартир поехать вместе на дачу, однако делать это тоже не рекомендуется. «Нет гарантий, что этот человек не подхватил где-то эту инфекцию», — отметил он.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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