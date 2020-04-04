На платформе Политехнического музея начался "Поэтический марафон"

Алексей Вольцев

Политехнический музей при поддержке платежной системы "Мир" в рамках акции "Оставайтесь дома" 3 апреля проводит 12-часовой марафон ПолитехLive, в котором будут участвовать поэты, писатели, общественные деятели, звезды театра и кино, сообщили в пресс-службе проекта.

Поэтический марафон начался в 12.00 по московскому времени на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи. За это время к трансляции подключатся более 50 авторов и чтецов. Куратор программы поэт и драматург Андрей Родионов.

В прямой трансляции примут участие поэты: Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов, Евгения Лавут, Елена Фанайлова, Федор Сваровский, Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Гаричев, Галина Рымбу, Лев Оборин, Оксана Васякина, Елена Костылева, Сергей Круглов, Илья Данишевский, Александр Дельфинов и другие. Также свои стихи прочтут Айгель Гайсина и Диана Арбенина.

Среди чтецов заявлены Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев, Марина Брусникина, Алиса Хазанова, Юлия Пересильд, Павел Артемьев, Анатолий Белый и другие.