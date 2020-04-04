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На въездах в Ростов дежурят дополнительные экипажи ДПС

На въездах в Ростов дежурят дополнительные экипажи ДПС

На всех въездах в Ростов-на-Дону обеспечена работа дополнительных экипажей дорожно-постовой службы. Поддерживать усиленные меры безопасности в целях борьбы с распространением коронавируса в Ростовской области призваны силы Росгвардии.

По информации, размещенной на официальном сайте Главного Управления МВД России по Ростовской области, ограничений на въезд транспортных средств в Ростов-на-Дону нет.

По данным на 4 апреля, размещенным на сайте администрации Ростовской области, в регионе зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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