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НАТО исполняется 71 год

НАТО исполняется 71 год

Организация Североатлантического договора отмечает сегодня, 4 апреля, 71-ю годовщину с момента создания.

Подписав весной 1948 года Брюссельский договор, западноевропейские страны — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция - создали общую систему обороны. Затем последовали переговоры с США и Канадой о создании единого военного и политического альянса в противовес Советскому союзу и дружественным ему государствам.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских стран был подписан Североатлантический договор, что стало датой основания НАТО.

Изначально членами организации стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Исландия.

НАТО расширялась семь раз. В 1952 году в нее вступили Греция и Турция, через три года - Германия, в 1982 году — Испания, в 1999 году — Венгрия, Польша, Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, в 2009 году — Албания и Хорватия. В 2017 году в состав альянса вошла Черногория.

Декларируемой целью организации является «обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе». Согласно уставу НАТО, она открыта для вступления новых членов, способных развивать принципы договора и вносить свой вклад в коллективную безопасность.

Высший руководящий орган НАТО — Североатлантический совет. Официальные языки структуры — английский и французский, а ее штаб-квартира расположена в Брюсселе.

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По материалам: pnp.ru

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