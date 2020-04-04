Названа новая дата спасения цен на нефть

Вадим Карасев

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, страны намерены провести встречу в формате видеоконференции. При этом окончательного решения о переносе пока не принято.

Ранее сообщалось, что запланированное на 6 апреля совещание ОПЕК отменено. По данным Reuters, это делается для того, чтобы дать нефтедобывающим странам больше времени на переговоры о сокращении добычи сырья.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия вышли из соглашения. Договор перестал действовать 1 апреля 2020 года. Москва и Эр-Рияд объявили друг другу ценовую войну, из-за этого стоимость сырья упала до минимумов за последние 18 лет.