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Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиянФото: РИА Новости

Более 205 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Такое число назвал Роспотребнадзор, передает «Интерфакс».

Всего в 2020 году в России под наблюдением из-за коронавируса находились свыше 389 тысяч человек. «По состоянию на 03.04.2020 проведено более 639 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным на 3 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 4149, из них летальных исходов — 34, выздоровевших — 281.

Ранее 4 апреля правительство России выделило более 320 миллионов рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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