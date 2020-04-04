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Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавирусаФото: Athar Hussain / Reuters

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Он выделил несколько аспектов, в которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. По словам экономиста, на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчет цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. С другой стороны, Кротти ожидает, что появятся силы, которые сделают экономику станет менее взаимосвязанной.

Он также отметил, что торговля будет сокращаться, однако заявил о неопределенном прогнозе по поводу ослабления этого эффекта. Помимо этого будут переформатированы цепочки производства и сбыта. В заключение экономист ВЭФ сказал, что, вероятнее всего, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдет в стагнацию.

3 апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила об остановке мировой экономики. По ее словам, ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов. В связи с этим рекордное число стран — 85 — одновременно обратилось в фонд за экстренным финансированием в связи с пандемией коронавируса.

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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