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Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу

Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободуКадр: YNW MELLY / YouTube

Американский 20-летний рэпер YNW Melly (настоящее имя Джеймел Морис Демонс) заразился коронавирусом в тюрьме, в которой находится в ожидании суда по обвинению в двойном убийстве, и захотел выйти на свободу ради лечения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте хип-хоп-исполнителя в пятницу, 3 апреля.

Адвокаты YNW Melly потребуют изменить меру пресечения, чтобы обеспечить ему качественное лечение. «Тюрьмы не готовы к тому, чтобы справиться с этим новым вирусом», — говорится в сообщении.

Хип-хоп-исполнитель уже больше года находится в тюрьме округа Броуард штата Флорида в ожидании судебного процесса. В феврале 2019 года YNW Melly был задержан полицией, ему предъявили обвинения в убийстве двух бывших друзей. Убийства были совершены в октябре 2018-го, также в преступлении обвиняется предполагаемый сообщник рэпера Кортлен Генри. По версии следствия, после убийства злоумышленники инсценировали перестрелку из автомобиля, чтобы запутать полицию. Сообщалось, что прокуратура намерена потребовать смертной казни для музыканта.

Ранее YNW Melly дважды был задержан полицией за хранение марихуаны. Рэпер наиболее известен благодаря хиту Murder On My Mind («Думаю об убийстве»). Клип на эту песню собрал более 335 миллионов просмотров на YouTube.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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