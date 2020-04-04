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Оккупанты увеличивают количество огневых позиций в населенных пунктах

Оккупанты увеличивают количество огневых позиций в населенных пунктах
Российские наемники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях устанавливают новые огневые позиции и минируют местность среди частных земельных участков гражданского населения.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск активизировало меры, усиливающие опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирование местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установления предупредительных знаков и ограждений", - сообщил Праута.
По его словам, 27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирование местности в указанном районе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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