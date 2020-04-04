Опра Уинфри пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам

Алексей Вольцев

Американская телеведущая Опра Уинфри сообщила, что пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам в период пандемии коронавируса.

"Я жертвую в общей сложности 10 миллионов долларов на то, чтобы во время этой пандемии помочь американцам в городах по всей стране и там, где я выросла", — написала телеведущая в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, миллион долларов пойдет в благотворительный фонд America's Food Fund (продовольственный фонд Америки — ред.). Ранее о запуске этого фонда для борьбы с проблемой голода во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объявили американский актер Леонардо ДиКаприо совместно с Лорен Пауэлл Джобс, филантропом и вдовой основателя Apple Стива Джобса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.