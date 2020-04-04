Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опра Уинфри пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам

Опра Уинфри пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам
Американская телеведущая Опра Уинфри сообщила, что пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам в период пандемии коронавируса.

"Я жертвую в общей сложности 10 миллионов долларов на то, чтобы во время этой пандемии помочь американцам в городах по всей стране и там, где я выросла", — написала телеведущая в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, миллион долларов пойдет в благотворительный фонд America's Food Fund (продовольственный фонд Америки — ред.). Ранее о запуске этого фонда для борьбы с проблемой голода во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объявили американский актер Леонардо ДиКаприо совместно с Лорен Пауэлл Джобс, филантропом и вдовой основателя Apple Стива Джобса.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Опра Уинфри пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам
Опра Уинфри пожертвует 10 миллионов долларов на помощь американцам
Трамп поведал о планах ввести пошлины на российскую нефть
Трамп поведал о планах ввести пошлины на российскую нефть
ВЦИОМ: рейтинги президента выросли после его обращения к гражданам
ВЦИОМ: рейтинги президента выросли после его обращения к гражданам
Сербский депутат объяснил значимость российской помощи
Сербский депутат объяснил значимость российской помощи
Марат Башаров: «Хочу, чтобы мы с Лизой снова стали полноценной семьей»
Марат Башаров: «Хочу, чтобы мы с Лизой снова стали полноценной семьей»
Документальный сериал "Король тигров" бьет рекорды просмотров на карантине: мемы в сети и реакция звезд
Документальный сериал "Король тигров" бьет рекорды просмотров на
Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций

Топ на сегодня

В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса

Еще по теме

ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса
Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом
"Поводов для радости нет": ученый оценил влияние пандемии на экологию
Трамп продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля