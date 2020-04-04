Опубликован новый рейтинг нардепов-прогульщиков

Влада Некрасова

Наибольшее количество голосований в Верховной раде за последние полгода пропустили нардепы из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Слуга народа". Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.Сообщается, что больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ - 74%, далее идут его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). Кроме того, в рейтинге прогульщиков оказались Александр Дубинский и Любовь Шпак из "Слуги народа", Анжелика Лабунская, Виталий Данилов и Юлия Тимошенко из "Батькивщины", а также Игорь Киселев и Юрий Солод из ОПЗЖ.Отметим, с октября посещаемость пленарных заседаний измеряется участием нардепов в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Пропуск более 30% голосований влечет за собой финансовые санкции.