Отец Жанны Фриске: «С Первого Шепелева поперли потому, что он тот еще тип»
Ходили слухи, что шоумен сорвал съемки, после чего продюсеры указали ему на дверь. Он отработал положенные две недели и отправился в свободное плавание. С тех пор поклонники строят догадки, на какой канал пойдет телеведущий. Накануне в Сети появились снимки, на которых Дмитрий находится в студии, где предположительно и будет работать над секретным проектом.
Отец Жанны Фриске резко прореагировал на то, что Шепелев запускает новую программу: он до сих пор находится с ним в конфликте из-за внука Платона, так как отец не разрешает мальчику видеться с родственниками.
Пока самым вероятным местом работы Шепелева называют телеканал «Пятница» — по слухам, его привлек к проекту генпродюсер Николай Картозия. Косвенно это доказывают и недавние слова Дмитрия о том, что он устал от «скандалов, интриг и расследований» и хочет вернуться в развлекательный формат.
Правда, преградой к этому могла стать большая зарплата звезды, которая составляла три миллиона рублей в месяц. Но, судя по всему, такие цифры Дмитрию пока не светят.
По словам экспертов, это нормальная сумма за ведение развлекательной передачи — раньше Дмитрий получал больше, потому что вел ежедневное топовое шоу канала. «Если новый проект станет рейтинговым, то возможно и зарплата вырастет», — добавил собеседник.
Напомним, что в разное время на Первом канале Дмитрий вел такие передачи как «Достояние республики», «Здравствуйте, девочки!», «Минута славы» и других. Последние несколько лет он каждый день выходил в эфир с шоу «На самом деле» — оно было посвящено проблемам в семейных отношениях.
Фото: Legion-Media, Instagram