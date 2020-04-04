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Отец Жанны Фриске: «С Первого Шепелева поперли потому, что он тот еще тип»

Отец Жанны Фриске: «С Первого Шепелева поперли потому, что он тот еще тип»
В феврале Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, на котором проработал больше десяти лет. Тогда он рассказал, что все было «по обоюдному согласию», но инсайдеры позже высказали иную версию событий.

Ходили слухи, что шоумен сорвал съемки, после чего продюсеры указали ему на дверь. Он отработал положенные две недели и отправился в свободное плавание. С тех пор поклонники строят догадки, на какой канал пойдет телеведущий. Накануне в Сети появились снимки, на которых Дмитрий находится в студии, где предположительно и будет работать над секретным проектом.  

Отец Жанны Фриске резко прореагировал на то, что Шепелев запускает новую программу: он до сих пор находится с ним в конфликте из-за внука Платона, так как отец не разрешает мальчику видеться с родственниками.

«С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершено не интересно, что за шоу он делает. Не считаю его профессионалом», — подчеркнул Владимир Фриске.

Пока самым вероятным местом работы Шепелева называют телеканал «Пятница» — по слухам, его привлек к проекту генпродюсер Николай Картозия. Косвенно это доказывают и недавние слова Дмитрия о том, что он устал от «скандалов, интриг и расследований» и хочет вернуться в развлекательный формат.

Правда, преградой к этому могла стать большая зарплата звезды, которая составляла три миллиона рублей в месяц. Но, судя по всему, такие цифры Дмитрию пока не светят. 

«Если передача Шепелева будет утверждена, то на прежнюю зарплату он уже не сможет рассчитывать. Новые контракты сейчас заключают осторожно и с «осторожными цифрами». Поэтому Диме предложат чуть больше миллиона рублей в месяц. В крайнем случае — полтора», — рассказали инсайдеры.

По словам экспертов, это нормальная сумма за ведение развлекательной передачи — раньше Дмитрий получал больше, потому что вел ежедневное топовое шоу канала. «Если новый проект станет рейтинговым, то возможно и зарплата вырастет», — добавил собеседник.

Напомним, что в разное время на Первом канале Дмитрий вел такие передачи как «Достояние республики», «Здравствуйте, девочки!», «Минута славы» и других. Последние несколько лет он каждый день выходил в эфир с шоу «На самом деле» — оно было посвящено проблемам в семейных отношениях.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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