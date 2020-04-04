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Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт

Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт

Рассчитывать на то, что отношения России и США кардинальным образом изменятся на фоне пандемии коронавируса не стоит. Такое мнение выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев. Он назвал российскую помощь «красивым жестом Путина.

По мнению Игоря Шатрова, Трамп пытается своими заявлениями, «довольно доброжелательными, показать самостоятельность своей политики, которую его оппоненты не дают ему реализовать».

«Однако рассчитывать на то, что международные отношения кардинальным образом изменятся на фоне коронавируса и что определенные геополитические силы прекратят реализовывать свои прежние планы, так быстро, наверное, не стоит. Эти планы вынашивались многие годы, обрастали подробностями, сценариями, и так быстро от них отказаться вряд ли кто-то сможет — сильна инерция», — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, со временем все может измениться.

«Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем чаще в мире будут звучать другие сценарии, будут появляться другие идеи, высокие умы начнут искать причины происходящего в несовершенстве нынешней политической и экономической системы», — считает Игорь Шатров.

ИА Newstes сообщало, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 («Руслан») с оборудованием и дезинфицирующими средствами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью». Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна не может эффективно делать это в одиночку, добавил он.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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