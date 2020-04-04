Папа Натальи Подольской разбился, пытаясь спасти ее

Влада Некрасова

Папа Натальи Подольской ушел из жизни в 2006 году. Юрий Алексеевич попал в аварию, заснув за рулем. Певица не успела познакомить родителя с Владимиром Пресняковым, хотя очень об этом мечтала.

После развода родителей 37-летняя Наталья Подольская осталась в хороших отношениях и с мамой, и с папой. Несмотря на то, что в детстве отец часто поднимал на нее руку, певица смогла забыть все обиды и во всем поддерживала близкого человека. «Папа был очень жестким. Ругал за четверки, про тройки и двойки не могло быть и речи. Поднимал руку. Впадал в состояние, когда переставал себя контролировать. Был очень сложный», — призналась участница «Фабрики звезд-5».

В 2006 году Наталья попала в аварию. На тот момент у исполнительницы был маленький опыт вождения — она столкнулась с проезжавшей мимо машиной. Именно отец первым бросился на помощь дочери. «Это был перекресток со знаком «стоп». Моя ошибка, что я проехала знак. Все произошло быстро. Человек оказался на пассажирском кресле от удара, он оказался в реанимации. Папа тут же приехал меня спасать, мы с ним ходили в больницу. Тот человек выжил», — сообщила артистка.

По словам Подольской, она готова была компенсировать моральный ущерб пострадавшему. Однако отец певицы стал уверять дочь, что никому платить не надо.

«Папа был очень успешным юристом. И он стал заигрываться. Он говорил, что вина смешанная. Вова сказал, что платим сумму, которую просят и мы все забываем. Мы поссорились из-за этого с папой. Он в тот день не спал всю ночь, а утром поехал в Могилев и уснул. Мгновенная смерть. Он поехал меня спасать, а сам погиб», — поделилась артистка.

Наталья добавила, что не могла поступить по-другому. Знаменитость чувствовала свою вину перед человеком, который оказался в больнице, поэтому ослушалась родителя. «Я не виню себя за смерть отца, я поступила в этой ситуации правильно. Первой сообщили маме, что он разбился. Это был шок. Я орала. Машина была просто всмятку. Человек, с которым папа столкнулся, не пострадал, он остался жив», — заявила Подольская в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

Певица призналась, что на следующий день после смерти отца раздался странный звонок. «Я подняла трубку и услышала его дыхание. Меня вряд ли кто-то мог разыграть. Это было жутко. Я очень испугалась», — подытожила певица.

Добавим, что Наталья Подольская мечтала познакомить отца с Владимиром Пресняковым, но не успела. По словам исполнительницы, она уверена, что ее возлюбленный понравился бы Юрию Алексеевичу.

Фото: Legion-Media