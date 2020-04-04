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Патриарх Кирилл на Mercedes объезжает Москву с иконой и молитвой против коронавируса

Патриарх Кирилл на Mercedes объезжает Москву с иконой и молитвой против коронавируса

Глава Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл около 16:00 начал объезд Москвы с иконой Божьей Матери "Умиление". Перед ней молился Серафим Саровский и среди верующих считается, что она может "помочь" избавиться от коронавируса.

Кортеж провезет икону по всему МКАД (это около 109 км), после чего привезет ее в Богоявленский кафедральный собор, где будет совершена утреня (длительное богослужение).

Патриарх Кирилл наворачивает круги вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление". Якобы должна помочь в борьбе с коронавирусом. Но это не точно pic.twitter.com/4jB0P4aiQm

— Лента.ру (@lentaruofficial) April 3, 2020

Как сообщал Ruposters, ранее в Москве решили каждый день устраивать крестные ходы, чтобы побороть распространение опасной болезни.

3 апреля в России зарегистрировали 601 новый случай заражения вирусом за сутки. Общее число случаев заболевания достигло 4149. При этом российские медики уже вылечили 281 пациента. Жертвами Covid-19 в стране стали 34 человека.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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