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Перед комендантским часом в Черновцах люди штурмовали магазины (фото)

Перед комендантским часом в Черновцах люди штурмовали магазины (фото)

В Черновцах, где с 13:00 4 апреля начали действовать особые карантинные ограничения, горожане штурмовали продуктовые магазины. Фото огромных очередей перед ними зафиксировали корреспонденты местного сайта Молодий буковинець.

Напомним, мэр Черновцов Сергей Осачук 3 апреля обратился к гражданам с призывом воздержаться от прогулок и посещения магазинов с 13:00 4 апреля по 6:00 6 апреля.

«В субботу (4 апреля. — Ред.) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои жилища до 6:00 понедельника», — сказал он в видеообращении.

По данным Минздрава, в Черновицкой области по состоянию на 10:00 4 апреля было зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусом, из них 5 человек скончались, 9 — выздоровели.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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