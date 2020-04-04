Песков рассказал, когда могут отменить нерабочие дни: события ночи 4 апреля

Влада Некрасова

Режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что необходимость в нерабочих днях исчезнет, как только спадет угроза распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам воспользоваться кредитными каникулами в связи с ситуацией с коронавирусом. Теперь заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если доходы за предшествующий месяц у них снизились на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 7 тыс. человек, за день в стране от заболевания скончалось более 2 тыс. человек, и страна все еще удерживает лидерство по числу заболевших.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции, так как это не соответствует его статусу лидера. При этом он допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

Власти Турции ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса, в рамках которых запретили людям младше 20 лет покидать свои дома. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, остальные жители страны при посещении общественных мест обязательно должны носить медицинские маски.

Россия готова объединить усилия с другими странами, в том числе и США, для того, чтобы решить возникшие проблемы на рынке нефти. Об этом на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках заявил российский лидер Владимир Путин. Он напомнил, что Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, но «ситуация стала развиваться по иному, по другому сценарию». При этом, как говорит Путин, Москва никогда не стремилась к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими.