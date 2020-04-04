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Певица Pink заразилась коронавирусом

Певица Pink заразилась коронавирусомФото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Pink заразилась коронавирусом и описала свое лечение. Она рассказала о заражении SARS-CoV-2 в Twitter.

Она и ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали симптомы COVID-19 две недели назад. Лечащий врач певицы провел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. После этого вся семья Pink провела на карантине 14 дней и следовала указаниям доктора.

В настоящее время певица полностью вылечилась от инфекции. «Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — поделилась она.

Pink выделила по 500 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с коронавирусом. Так она хочет поддержать медработников, которые «каждый день сражаются на передовой».

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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