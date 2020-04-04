Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений дыхания во сне

Вадим Карасев

Устройства, подаренные Илоном Маском американским властям и заявленные как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказались приборами БиПАП, которые предназначены для исправления нарушений дыхания во время сна.

В марте основатель компаний SpaceX и Tesla безвозмездно передал властям штатов Нью-Йорк и Калифорния более тысячи аппаратов вентиляции легких. Устройства были куплены у нью-йоркской фирмы ResMed и одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Журналисты Financial Times решили выяснить, как предпринимателю удалось приобрести столько приборов, дефицит которых наблюдается во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Аппараты ИВЛ используются для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, когда болезнь вызывает дисфункцию легких.

Как выяснилось, купленные Маском устройства стоят значительно дешевле настоящих аппаратов ИВЛ ($800 вместо $50 тысяч), а их функции заметно отличаются. Приборы БиПАП обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания во время сна, например при апноэ — синдроме кратковременной остановки дыхания во сне. Аппарат ИВЛ же используется при тяжелых формах пневмонии: он может работать инвазивно (через интубационную трубку, введенную в дыхательыне пути пациента), способен "дышать" за пациента, который сам это делать уже не в состоянии.

Илона Маска не смутило то, что он купил не совсем те приборы. В свою защиту бизнесмен заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо просил и такие, и такие аппараты.