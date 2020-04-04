Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений дыхания во сне

Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений дыхания во сне

Устройства, подаренные Илоном Маском американским властям и заявленные как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказались приборами БиПАП, которые предназначены для исправления нарушений дыхания во время сна.

В марте основатель компаний SpaceX и Tesla безвозмездно передал властям штатов Нью-Йорк и Калифорния более тысячи аппаратов вентиляции легких. Устройства были куплены у нью-йоркской фирмы ResMed и одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Журналисты Financial Times решили выяснить, как предпринимателю удалось приобрести столько приборов, дефицит которых наблюдается во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Аппараты ИВЛ используются для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, когда болезнь вызывает дисфункцию легких.

Как выяснилось, купленные Маском устройства стоят значительно дешевле настоящих аппаратов ИВЛ ($800 вместо $50 тысяч), а их функции заметно отличаются. Приборы БиПАП обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания во время сна, например при апноэ — синдроме кратковременной остановки дыхания во сне. Аппарат ИВЛ же используется при тяжелых формах пневмонии: он может работать инвазивно (через интубационную трубку, введенную в дыхательыне пути пациента), способен "дышать" за пациента, который сам это делать уже не в состоянии.

Илона Маска не смутило то, что он купил не совсем те приборы. В свою защиту бизнесмен заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо просил и такие, и такие аппараты.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Трамп призвал СМИ не распространять слухи о коронавирусе
Трамп призвал СМИ не распространять слухи о коронавирусе
Похороны Леонида Зорина пройдут третьего апреля в кругу семьи
Похороны Леонида Зорина пройдут третьего апреля в кругу семьи
Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года
Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года
Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений дыхания во сне
Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений
Глава Росатома рассказал о строительстве АЭС за рубежом
Глава Росатома рассказал о строительстве АЭС за рубежом
Посольство ответило на заявление Вены о "российской дезинформации"
Посольство ответило на заявление Вены о "российской дезинформации"
Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом
Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом
Тамбовские депутаты отказались от ранее назначенной себе премии
Тамбовские депутаты отказались от ранее назначенной себе премии
Среди заболевших коронавирусом детей тяжелых нет — Роспотребнадзор
Среди заболевших коронавирусом детей тяжелых нет — Роспотребнадзор
Галкин объяснил популярность своей шутки о Путине
Галкин объяснил популярность своей шутки о Путине

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя

Еще по теме

Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
"Рынок сошел с ума". Трамп отреагировал на нехватку медицинских масок
Rolls Royce перейдет на выпуск аппаратов вентиляции легких
Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких