Похороны Леонида Зорина пройдут третьего апреля в кругу семьи

Влада Некрасова

Драматурга и писателя Леонида Зорина похоронят в пятницу, прощание с писателем пройдет в закрытом режиме, только в присутствии родных и близких, сообщил РИА Новости его сын, литературовед, историк Андрей Зорин.

"Похороны состоятся в пятницу, прощание будет закрытым для общественности, только для членов семьи. Место и время не разглашаются", - рассказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным Зорина, назвав его подлинным классиком отечественной литературы. Свои соболезнования выразили также выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова и другие деятели культуры и политики.

Эльдар Рязанов ("Человек ниоткуда", 1961), Александр Алов и Владимир Наумов ("Мир входящему", 1961 и "Закон", 1989), Сергей Микаэлян ("Гроссмейстер", 1972), Виталий Мельников ("Царская охота", 1990). Большой успех у зрителей снискала картина "Покровские ворота", поставленная Михаилом Козаковым по пьесе Зорина. Последней работой драматурга в качестве сценариста стал сериал Антона Барщевского.

В числе наиболее известных пьес Зорина – "Варшавская мелодия" (1967), "Декабристы" (1967), "Медная бабушка" (1975), "Карнавал" (1981) и многие другие.